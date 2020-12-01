"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі міста, тож через планові роботи у 2 районах Львова 1 грудня тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Личаківському та Сихівському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Синоптики попереджають про туман та ожеледицю: прогноз погоди у Львові на 1 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Банаха – будинок № 3;

Кобзарська – будинки № 2, 3, 5, 7;

Черемшини – будинки № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а. На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 10:00 до 17:00 Білоцерківська – будинки № 3, 6;

Вигін – будинки № 20, 22, 26;

Орлина – будинки № 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;

Радість – будинки № 4, 8А, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 21а;

Радість бічна – будинки № 1А, 3, 8, 9, 11, 15, 17. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".