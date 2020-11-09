"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі. Через планові роботи у 3 районах Львова 10 листопада тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Личаківському, Галицькому та Шевченківському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також У Львові невдовзі запустять автобус №52 до Рудно: деталі маршруту На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Глинянський Тракт – будинки № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;

Козика – будинки № 6, 8;

Колумба – будинки № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;

Личаківська – будинки № 183, 185, 187, 189, 195, 199. На якій вулиці вимкнуть світло у Галицькому районі з 8:00 до 17:00 Стуса – будинки № 10, 12, 13, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55. На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Брюховицька (Рясне)– будинки № 55А, 115;

Дивізійна – будинки № 1, 2, 3, 3а, 5, 7А, 9, 11, 11а, 13, 15, 18, 42;

Золота – будинки № 11, 13, 15, 24;

Холмська – будинки № 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 30;

Чубинського – будинки № 21, 21а. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".