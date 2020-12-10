"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 2 районах Львова 11 грудня тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному та Шевченківському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 11 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 9:00 до 17:00 Вечірня – будинки № 4, 6, 7, 10, 12, 14;

Кульпарківська – будинки № 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142;

Пустомитівська – будинки № 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19;

Ранкова – будинки № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21;

Садова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15. На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Ланова – будинок № 14. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".