У Львові 12 січня на низці вулиць не буде світла / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тому 12 січня через планові роботи низка будинків у Личаківському, Галицькому, Шевченківському та Залізничному районах тимчасово залишаться без світла.