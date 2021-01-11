"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де у Львові не буде світла 12 січня
У Львові 12 січня на низці вулиць не буде світла / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти електромереж. Тому 12 січня через планові роботи низка будинків у Личаківському, Галицькому, Шевченківському та Залізничному районах тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
Цікаво Прогноз погоди у Львові та області на 12 січня: дороги огорне ожеледиця
Де не буде світла в Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Кубанська – будинок № 15;
- вулиця Тарнавського – будинки № 104А, 104Б, 106, 108.
Де не буде світла в Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- вулиця Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- вулиця Петлюри – будинок № 7;
- вулиця Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Де не буде світла в Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Басараб – будинок № 3.
Де не буде світла в Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Вишнева – будинки № 1, 2А, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;
- вулиця Грушева – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;
- вулиця Жовківська – будинки № 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 9А, 13;
- вулиця Очеретяна – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 12;
- вулиця Садова – будинки № 1А, 1В, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19;
- вулиця Сливова – будинки № 1, 2, 3, 8;
- вулиця Смолиста – будинки № 37, 58 – 67;
- вулиця Стрімка – будинки № 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7;
- вулиця Фруктова – будинки № 1б, 5а, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22-24, 26;
- вулиця Фруктова Бічна – будинки № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 26, 7, 10, 24;
- вулиця Хмельницького – будинки № 72, 74, 105, 105А, 109а, 113;
- вулиця Шкільна – будинки № 6, 8;
- вулиця Яблунева – будинки № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Поділитися новиною