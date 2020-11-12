Працівники "Львівобленерго" продовжують ремонтувати електромережі Львова. Тому через планові роботи у будинках 22 вулиць Личаківського району 13 листопада тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00

Галечко – будинки № 5, 7, 7а, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 24;

Гамалії – будинки № 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29;

Дніпрової Чайки – будинки № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

Зубрицького – будинки № 2, 3, 3Б;

Ковальська – будинки № 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Корейська – будинки № 9, 13, 15, 20;

Корецька – будинки № 1, 2, 3, 5, 11, 19, 29;

Метлинського – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 25В, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42;

Милятинська – будинки № 2, 5, 7, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Миргородська – будинки № 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 13, 14, 16, 17а, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Навої – будинки № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 51, 51а, 53;

Новознесенська – будинки № 5, 16, 18, 20, 27, 29, 33, 35, 41, 43;

Олійна – будинки № 15, 17, 36;

Падури – будинок № 2;

Перехід – будинки № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 16, 18;

Пинська – будинки № 4, 8;

Радехівська – будинки № 9, 11, 13;

Ребета – будинки № 1, 1а, 8, 10, 12, 14А, 16, 18;

Сушкевича Kорнила – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 20, 21;

Теребовлянська – будинки № 11а, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25;

Туркменська – будинок № 2;

Черника – будинок № 4А.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".