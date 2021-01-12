У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 13 січня
У Львові 13 січня в 4 районах вимкнуть світло / 24 канал
"Львівобленерго" продовжує проводити планові ремонти електромереж міста. Тому через заплановані роботи 13 січня низка вулиць у Залізничному, Личаківському, Галицькому та Франківському районах Львова тимчасово залишаться без світла.
Електропостачання планують відновити до 17:00. Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де у Львові не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Руська – будинок № 3;
- вулиця Федорова – будинок № 2.
Де у Львові не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- вулиця Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- вулиця Петлюри – будинок № 7;
- вулиця Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Де у Львові не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Базальтова – будинки № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 21, 23;
- вулиця Бахматюка – будинки № 4, 4А, 8, 8а, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 20;
- вулиця Букова – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9Б, 10, 11, 12, 13А, 14, 14А, 15а, 16а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 42;
- вулиця Винниківська – будинки № 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 25, 25А, 27, 29;
- вулиця Гранітна – будинки № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 12б, 12в, 14;
- вулиця Грицая – будинки № 15, 17, 19, 24, 26;
- вулиця Дріжджева – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 23;
- вулиця Дубова – будинки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44;
- вулиця Зборівська – будинки № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- вулиця Крушельницьких – будинки № 3, 5, 28;
- вулиця Личаківська – будинки № 162, 162а, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 184а, 184б, 188, 190, 190а, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206А, 208, 208а, 212, 212а, 212б, 214, 216, 222, 222а, 224, 228, 237, 239, 241, 243, 245, 245а, 253, 257, 257а, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 271А, 273, 275, 277, 279, 281, 287;
- вулиця Милорадовича – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- вулиця Полуднева – будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 17;
- вулиця Поморянська – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10;
- вулиця Січнева – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- вулиця Січова – будинки № 1, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46;
- вулиця Теліги – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22а;
- вулиця Холодного – будинки № 1, 3, 5, 5а;
- вулиця Яловець – будинки № 4, 6, 8, 10, 12, 17, 17А, 17б, 19, 21, 23, 27, 29, 31.
Де у Львові не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Коновальця – будинки № 34, 35, 36, 37, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54Б, 57, 58, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 68А;
- вулиця Мельника – будинок № 6А;
- вулиця Художня – будинки № 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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