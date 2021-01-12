У Львові 13 січня в 4 районах вимкнуть світло / 24 канал

"Львівобленерго" продовжує проводити планові ремонти електромереж міста. Тому через заплановані роботи 13 січня низка вулиць у Залізничному, Личаківському, Галицькому та Франківському районах Львова тимчасово залишаться без світла.