У Львові 15 грудня через ремонт електромереж у деяких будинках 6 районів міста тимчасово вимкнуть світло. Залишаться без електроенергії мешканці Залізничного, Шевченківського, Личаківськоо, Франківського та Сихівського районів.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Ожеледиця та туман: прогноз погоди у Львові та області на 15 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 Гайова – будинки № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18;

Дідушка – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15;

Невелика – будинки № 4, 6, 10;

Олесницького – будинок № 33;

Олешківська – будинки № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Робсона – будинок № 11;

Рудненська – будинки № 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Чагарникова – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 11а, 12, 14;

Широка – будинки № 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37. На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 10:00 до 17:00 Кордуби – будинки № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8. На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00 Героїв УПА – будинки № 17, 19, 21, 23, 25, 27;

Карпинця – будинок № 8;

Поліщука – будинки № 81, 87А;

Похила – будинок № 6. Цікаво Wizz Air, Ryanair та SkyUp відновлять близько 20 напрямків зі Львова: куди можна полетіти взимку На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Промислова – будинки № 47, 58. На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі Кавалерідзе – будинки № 17, 19, 21, 23, 25, 27 – з 9:00 до 15:00;

Майданна – будинки № 1, 6, 6Б, 8, 8а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 29 – з 9:00 до 12:00;

Пирогівка – будинки № 1, 1А, 2, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14Б, 14В, 14Д, 15, 16, 20, 22, 24, 25а, 28, 30, 32, 34 – з 9:00 до 17:00;

Полуботка – будинки № 21, 23, 25, 27 – з 9:00 до 15:00;

Садибна – будинки № 1, 3, 3а, 3б, 5, 7, 11, 11А, 11б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а – з 9:00 до 12:00. На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 10:00 до 17:00 Замкова – будинки № 15а, 16, 21а, 21б, 23, 23а, 25, 25а, 31;

Папарівка – будинки 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові та аваріні відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".