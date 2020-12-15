У Львові продовжують ремонтувати та замінювати електромережі. Тому через планові роботи 16 грудня у Личаківському районі міста деякі будинки тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Прогноз погоди у Львові та області на 16 грудня: ожеледиця не закінчується На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Боровиковського – будинки № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16;

Голубця – будинки № 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 68, 68А, 68Б, 68В;

Грибова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

Ярова – будинки № 14, 16, 20. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".