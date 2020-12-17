"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 3 районах Львова 18 грудня тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Галицькому, Франківському та Личаківському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 8:00 до 17:00

Кульпарківська – будинки № 141, 143;

Наукова – будинки № 57, 59, 61;

Пулюя – будинки № 12, 18.

На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 9:00 до 14:00

Колесси – будинки № 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17.

На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00

Боровиковського – будинки № 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 16;

Голубця – будинки № 2А, 4, 6, 6а, 11, 11а, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 23, 23А, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 68А, 68Б, 68В, 69, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 122, 122А;

Горівська – будинки № 1, 3, 3а, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 35ц;

Грибова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

Запольської – будинки № 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

Кінцева – будинки № 1, 3, 4, 6, 8;

Яловець – будинки № 25, 31, 33а, 33б, 33в, 35А, 35б, 37, 39, 41, 43, 43а, 43б, 43ц, 45, 45а, 45б, 45В, 47, 49, 51, 51А, 53, 55;

Ярова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33а, 33б, 34, 36, 38, 40, 42.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".