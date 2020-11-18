"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі. Через планові роботи у деяких будинках Залізничного району Львова 19 листопада тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Енергопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00

Ботанічна – будинок № 17;

Ганкевича – будинки № 1, 3, 5, 7, 9;

Озерна – будинки № 1, 9;

Папоротна – будинки № 1, 3, 4, 5, 6;

Повітряна – будинки № 4, 6, 8, 10, 10а, 126.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".