У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 21 грудня
У Львові через ремонт електромереж у деяких будинках 3 районів міста тимчасово вимкнуть світло. Без електропостачання залишаться мешканці деяких будинків у Личаківському, Галицькому та Франківському районах.
Причина відключення світла – ремонт електромереж. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де вимкнуть світло у Галицькому районі з 9:00 до 15:00
- вулиця Петра Дорошенка – будинки № 66, 68, 69, 71.
Де вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Сонячна – всі будинки.
Де вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Аркаса – будинки №1, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20;
- вулиця Жуковського – будинки № 2, 3, 5, 6, 8, 11;
- вулиця Ковалева – будинок № 23;
- вулиця Лазаренка – будинки № 36, 48, 48А;
- вулиця Чупринки – будинки № 51, 53, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 60, 62.
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