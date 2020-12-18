У Львові через ремонт електромереж у деяких будинках 3 районів міста тимчасово вимкнуть світло. Без електропостачання залишаться мешканці деяких будинків у Личаківському, Галицькому та Франківському районах.

Причина відключення світла – ремонт електромереж. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Цікаво Прогноз погоди у Львові та області на 19 грудня: на Львівщині знову туман Де вимкнуть світло у Галицькому районі з 9:00 до 15:00 вулиця Петра Дорошенка – будинки № 66, 68, 69, 71. Де вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Сонячна – всі будинки. Де вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Аркаса – будинки №1, 4, 4А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20;

вулиця Жуковського – будинки № 2, 3, 5, 6, 8, 11;

вулиця Ковалева – будинок № 23;

вулиця Лазаренка – будинки № 36, 48, 48А;

вулиця Чупринки – будинки № 51, 53, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 60, 62. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".