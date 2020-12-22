У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 23 грудня
"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі міста. Тож через планові роботи 23 грудня деякі будинки Залізничного, Личаківського, Франківського та Шевченківського районів Львова тимчасово залишаться без електроенергії.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Городоцька – будинок № 274;
- вулиця Збиральна – будинки № 10, 12;
- вулиця Зимновідська – будинки № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26;
- вулиця Станційна – будинки № 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
- вулиця Холодновідківська бічна – будинок № 6.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Левицького – будинки № 37, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53;
- вулиця Рильського – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10а, 10а/3;
- вулиця Тершаковців – будинки № 1, 1Б, 4, 4а, 5, 8, 10;
- вулиця Туган-Барановського – будинок № 36.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Київська – будинки № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Під Горою – будинок № 1.
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