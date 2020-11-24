"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 4 районах Львова 25 листопада тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному, Шевченківському, Личаківському та Сихівському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також "Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 24 листопада На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 Білогорська – будинки № 2, 4, 8;

Білогорща – будинки № 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 24а, 26, 27А, 28, 28А, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 57а, 57б, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 69, 69а, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 98а, 102а, 102б, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 120б, 122, 126, 128, 130, 130а, 130Б, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 142а, 144, 144а, 144б, 146, 146а, 148, 148а, 148б, 150, 150а, 150б, 152, 377;

Гайовської – будинки № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40Б, 41, 42, 43, 44, 44а, 44Б, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53б, 53в, 53г, 54, 55, 55а, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88;

Іванюти – будинки № 8, 8а, 12;

Коновальця – будинок № 68;

Лаврівського – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 7а, 7б, 7В, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27-б, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 51;

Стадників – будинки № 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 12б, 13, 14, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25а, 25а/2, 26, 28, 30, 32, 34;

Шухевича – будинки № 3, 3а;

Яворницького – будинок №14. На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 Теліги – будинок № 2б; На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 10:00 до 17:00 Вулецька – всі будинки. Цікаво У Львові ремонтуватимуть газові мережі: де не буде газу 24 листопада На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Бічна Бурштинова – будинки № 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а;

Бурштинова – будинки № 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

Заможна – будинки № 1, 2, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 10;

Івасюка – будинки № 17, 17а, 19;

Кліматична бічна – будинки № 2, 4;

Селищна – будинки № 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 8А, 9, 10, 16, 18, 20;

Шкільна – будинки № 1а, 1в, 2, 3, 4. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".