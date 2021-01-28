У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 29 січня
У Львові 29 січня деякі вулиці Залізничного, Личаківського та Франківського районів залишаться без світла / 24 канал
Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж Львова. Тому 29 січня деякі вулиці у Залізничному, Личаківському та Франківському районах міста тимчасово залишаться без світла.
Джерело: "Львівобленерго"
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Вернигори – будинки № 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38;
- вулиця Головацького – будинки № 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 19в, 20, 22, 23, 23б, 23в, 23г, 24, 25, 26;
- вулиця Декарта – будинки № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 14, 17, 22, 24;
- вулиця Міхновських – будинки № 2, 23, 26, 28, 30, 31, 32б, 32б.
- вулиця Стороженка – будинок № 6.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Лесі Українки – будинки № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56;
- вулиця Лукашевича – будинки № 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 50-А, 51, 52, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 143, 151, 221;
- вулиця Польова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 72, 76, 84, 92, 158.
Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Наукова – будинок № 37;
- вулиця Пулюя – будинки № 23, 25, 29.
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