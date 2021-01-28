У Львові 29 січня деякі вулиці Залізничного, Личаківського та Франківського районів залишаться без світла / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" продовжують проводити планові ремонти електромереж Львова. Тому 29 січня деякі вулиці у Залізничному, Личаківському та Франківському районах міста тимчасово залишаться без світла.