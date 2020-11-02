У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 3 листопада
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"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 3 районах Львова 3 листопада тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному, Франківському та Сихівському районах.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 9:00 до 17:00
- Грушевського – будинок № 44;
- Ловецька – будинки № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20/1, 20, 20а, 25, 27;
- Нечая – будинки № 3, 8;
- Підлісна – будинки № 3, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- Повітряна – будинки № 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87;
- Потебні – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15;
- Сірка – будинки № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8;
- Суботівська – будинки № 5, 7а, 9а, 9б, 13, 14, 16.
На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- Героїв Крут – будинки № 6, 6А, 10;
- Тернопільська – будинок № 34.
На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 10:00 до 17:00
- Бічна Фруктова – будинки № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21в, 22, 24, 26;
- Весняна – будинки № 20 Є, 20а, 20б, 20в, 22;
- Вишнева – будинки № 1, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;
- Грушева – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;
- Очеретяна – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 12;
- Садова – будинки № 1а, 1В, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19;
- Світла – будинки № 1, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19;
- Сливова – будинки № 1, 2, 3, 8;
- Смолиста – будинки № 37, 58 — 67;
- Сонячна – будинки № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- Фруктова – будинки № 1б, 5а, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22-24, 26;
- Яблунева – будинки № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
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