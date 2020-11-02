"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 3 районах Львова 3 листопада тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному, Франківському та Сихівському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також У Львові у 2021 році відреконструюють ще 2 вулиці: деталі На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 9:00 до 17:00 Грушевського – будинок № 44;

Ловецька – будинки № 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20/1, 20, 20а, 25, 27;

Нечая – будинки № 3, 8;

Підлісна – будинки № 3, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

Повітряна – будинки № 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87;

Потебні – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 15;

Сірка – будинки № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8;

Суботівська – будинки № 5, 7а, 9а, 9б, 13, 14, 16. На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00 Героїв Крут – будинки № 6, 6А, 10;

Тернопільська – будинок № 34. На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 10:00 до 17:00 Бічна Фруктова – будинки № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21в, 22, 24, 26;

Весняна – будинки № 20 Є, 20а, 20б, 20в, 22;

Вишнева – будинки № 1, 2а, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13;

Грушева – будинки № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13;

Очеретяна – будинки № 1, 2, 4, 5, 7, 12;

Садова – будинки № 1а, 1В, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 19;

Світла – будинки № 1, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19;

Сливова – будинки № 1, 2, 3, 8;

Смолиста – будинки № 37, 58 — 67;

Сонячна – будинки № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Фруктова – будинки № 1б, 5а, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22-24, 26;

Яблунева – будинки № 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".