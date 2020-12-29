У Личаківському, Сихівському, Шевченківському та Залізничному районах 30 грудня вимкнуть світло / 24 канал

У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 30 грудня у деяких будинках на вулицях Галицького, Шевченківського, Личаківського та Залізничного тимчасово вимкнуть світло.