"Львівобленерго" ремонтуватиме електромережі: де не буде світла 30 грудня
У Личаківському, Сихівському, Шевченківському та Залізничному районах 30 грудня вимкнуть світло / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові ремонти електромереж. Тому 30 грудня у деяких будинках на вулицях Галицького, Шевченківського, Личаківського та Залізничного тимчасово вимкнуть світло.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де не буде світла у Галицькому районі з 11:00 до 15:00
- вулиця Городоцька – будинки № 39, 41, 43, 45, 51;
- вулиця Лепкого – будинки № 3, 4, 5, 6, 7;
- вулиця Огієнка – будинки № 13, 15, 18, 20.
Де не буде світла у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Дідушка – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13а, 13Б, 15;
- вулиця Невелика – будинки № 4, 6, 10;
- вулиця Олесницького – будинок № 33;
- вулиця Олешківська – будинки № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
- вулиця Робсона – будинок № 11;
- вулиця Широка – будинки № 9а, 17, 29, 31, 33, 35, 37.
Де не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Донцова – будинок № 17;
- вулиця Короленка – будинки № 15, 17, 19;
- вулиця Личаківська – будинки № 16, 19, 19А, 20, 22;
- вулиця Різбярська – будинки № 1а, 3, 4, 5.
Де не буде світла у Шевченківському районі з 11:00 до 15:00
- вулиця Шолом-Алейхема – будинок № 1.
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