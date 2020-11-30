"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі. Тому через планові роботи у 2 районах Львова 30 листопада тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному та Личаківському районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Львів припорошило снігом: чарівні фото та відео На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 9:00 до 17:00 Гіацинтова – будинки № 3, 4, 5, 6, 7;

Каховська – будинки № 12, 17а, 19, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26;

Кульпарківська – будинки № 108а, 108Б, 112, 114, 114А, 116а, 118а, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 142;

Патона – будинки № 8, 10, 14, 16, 18, 20;

Пустомитівська – будинки № 3, 5, 7, 7А, 9, 13, 15, 17, 19;

Ранкова – будинки № 6, 8, 12, 14, 16, 18, 21;

Садова – будинки № 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 15;

Трещаківського – будинки № 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а;

Тюльпанова – будинки № 4, 6, 7, 8, 9, 11.

На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 9:00 до 17:00 Банаха – будинок № 3;

Ігорева – будинок № 10;

Кобзарська – будинки № 2, 3, 5, 7;

Черемшини – будинки № 23, 25, 27, 27а, 32, 32а. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".