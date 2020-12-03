У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 4 грудня
"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 2 районах Львова 4 грудня тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному та Галицькому районах.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00
- Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- Петлюри – будинок № 7;
- Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 10:00 до 13:00
- Вірменська – будинки № 7, 13, 17, 28, 30;
- Друкарська – будинок № 4;
- Краківська – будинки № 7, 9.
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