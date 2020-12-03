"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі, тож через планові роботи у 2 районах Львова 4 грудня тимчасово вимкнуть світло. Деякі будинки залишаться без електроенергії у Залізничному та Галицькому районах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Потепління й штормовий вітер: прогноз погоди у Львові на 4 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Залізничному районі з 8:00 до 17:00 Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;

Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;

Петлюри – будинок № 7;

Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. На яких вулицях вимкнуть світло у Галицькому районі з 10:00 до 13:00 Вірменська – будинки № 7, 13, 17, 28, 30;

Друкарська – будинок № 4;

Краківська – будинки № 7, 9. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".