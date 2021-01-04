У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тож через планові роботи 5 січня у деяких будинках Сихівського, Личаківського, Залізничного, Шевченківського, Франківського та Галицького районів тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Цікаво У Львові на Різдво організують святкові обіди для нужденних: деталі Де у Львові не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00 вулиця Героїв Майдану – будинки № 3, 5, 5А, 5Б, 5Ц, 7, 9, 11А, 15, 17;

вулиця Глінки – будинок № 12;

вулиця Маланюка – будинок № 4;

вулиця Стуса – будинки № 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55;

вулиця Тиха – будинки № 1, 3, 5. Де у Львові не буде світла у Залізничному районі з 10:00 до 17:00 вулиця Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;

вулиця Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;

вулиця Петлюри – будинок № 7;

вулиця Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23. Де у Львові не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Глинянський Тракт – будинки № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;

вулиця Козика – будинки № 6, 8;

вулиця Колумба – будинки № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;

вулиця Личаківська – будинки № 183, 185, 187, 189, 195, 199;

вулиця Мечникова – будинки № 16Г, 16Е, 20, 39. Де у Львові не буде світла у Сихівському районі з 8:00 до 17:00 вулиця Стуса – будинки № 10, 18А, 20, 22. Де у Львові не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Айвазовського – будинок № 22;

вулиця Бойчука – будинки № 3, 5;

вулиця Володимира Великого – будинки № 26, 28, 30, 32, 36;

вулиця Київська – будинки № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28;

вулиця Сокільницька – будинок № 74А;

вулиця Стрийська – будинки № 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330;

вулиця Тимошенків – будинки № 2, 2А. Де у Львові не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 вулиця Лінкольна – будинок № 3;

вулиця Шполянська – будинок № 22. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті "Львівобленерго".