У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 5 січня
У 6 районах Львова 5 січня тимчасово вимкнуть світло / 24 канал
У Львові продовжують ремонтувати електромережі. Тож через планові роботи 5 січня у деяких будинках Сихівського, Личаківського, Залізничного, Шевченківського, Франківського та Галицького районів тимчасово вимкнуть світло.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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Де у Львові не буде світла у Галицькому районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Героїв Майдану – будинки № 3, 5, 5А, 5Б, 5Ц, 7, 9, 11А, 15, 17;
- вулиця Глінки – будинок № 12;
- вулиця Маланюка – будинок № 4;
- вулиця Стуса – будинки № 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55;
- вулиця Тиха – будинки № 1, 3, 5.
Де у Львові не буде світла у Залізничному районі з 10:00 до 17:00
- вулиця Бабія – будинки № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- вулиця Зоряна – будинки № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;
- вулиця Петлюри – будинок № 7;
- вулиця Підміська – будинки № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Де у Львові не буде світла у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Глинянський Тракт – будинки № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;
- вулиця Козика – будинки № 6, 8;
- вулиця Колумба – будинки № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;
- вулиця Личаківська – будинки № 183, 185, 187, 189, 195, 199;
- вулиця Мечникова – будинки № 16Г, 16Е, 20, 39.
Де у Львові не буде світла у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- вулиця Стуса – будинки № 10, 18А, 20, 22.
Де у Львові не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Айвазовського – будинок № 22;
- вулиця Бойчука – будинки № 3, 5;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 26, 28, 30, 32, 36;
- вулиця Київська – будинки № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28;
- вулиця Сокільницька – будинок № 74А;
- вулиця Стрийська – будинки № 232, 234, 234А, 236, 244, 246, 248, 250, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 292, 292б, 292в, 292г, 294, 294А, 294Б, 298, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330;
- вулиця Тимошенків – будинки № 2, 2А.
Де у Львові не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- вулиця Лінкольна – будинок № 3;
- вулиця Шполянська – будинок № 22.
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