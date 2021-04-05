У Львові 6 квітня понад 30 вулиць залишаться без світла / 24 канал

Фахівці "Львівобленерго" 6 квітня проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому у Львові понад 30 вулиць тимчасово залишаться без світла.