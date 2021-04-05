У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 6 квітня

Фахівці "Львівобленерго" 6 квітня проводитимуть плановий ремонт електромереж. Тому у Львові понад 30 вулиць тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00
- вулиця Алмазна – будинки № 21, 22, 22а, 24;
- вулиця Бігова – будинок № 6;
- вулиця Брюховицька – будинки № 99, 115, 144а, 161а, 175А, 177а, 214а, 55А;
- вулиця Виговського – будинок № 19;
- вулиця Ганкевича – будинки № 11, 13, 15, 17, 19;
- вулиця Головатого – будинок № 1а;
- вулиця Замарстинівська – будинок № 107;
- вулиця Зелена – будинки № 306, 327, 331, 335, 341, 345, 345а, 347, 349, 351, 351а, 353, 355, 355А, 357, 359, 359А, 361, 363, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 379А, 381;
- вулиця Караджича – будинок № 11;
- вулиця Любачівська – будинки № 1, 10, 10а, 12, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Межова – будинки № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 34, 34А, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 6, 6а, 8;
- вулиця Мисливська – будинок № 29;
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Зверніть увагу!
- вулиця Мушака – будинки № 44 – 44а;
- вулиця Наукова – будинки № 92, 94, 96, 96а, 100, 102;
- вулиця Незалежності України – будинки № 24а, 42а, 42Б, 44, 46, 46в, 47, 48, 50, 50б, 52, 54;
- вулиця Сотника Панаса – будинки № 1а, 1б;
- вулиця Папоротна – будинки № 11, 13, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 7, 9;
- вулиця Перелітна – будинки № 3, 5, 6, 7, 9;
- вулиця Пикулицька – будинок № 2;
- вулиця Прилбицька, – будинок № 14а;
- вулиця Розвилиста – будинки № 10, 11, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
- вулиця Ряснянська – будинки № 106, 112, 116;
- вулиця Самчука – будинок № 7;
- вулиця Тіниста – будинки № 1, 10, 13, 13а, 15, 1а, 1Б, 21, 3, 32, 38, 3а, 3Г, 5, 7, 8, 9, 9а;
- вулиця Івана Франка – будинки № 119, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148;
- вулиця Чесанівська – будинок № 3;
- вулиця Шевченка – будинок № 324;
- вулиця Ярославенка – будинок № 3.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівобленерго"
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