"Львівобленерго" продовжує ремонт електромереж у місті. Тому через планові роботи на деяких вулицях Личаківського району 6 листопада тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Подачу електроенергії планують відновити до 5 години вечора. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також У Львові облаштують новий громадський простір за 28,7 мільйона гривень: фото На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Бескидська – будинок № 20а;

Вільде – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Грушева – будинки № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 8, 10, 12, 14;

Копальна – будинки № 11, 13, 14, 15, 16;

Коцька – будинки № 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Кривчицька Дорога – будинки № 1, 2, 2а, 6, 8, 10, 10А, 12, 12А, 12Б;

Міжгірна – будинки № 8, 11, 13, 21, 23, 25, 25А, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30б, 30в, 30г, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 42, 44, 46, 51;

Низова – будинок № 1;

Ніщинського – будинки № 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 32, 33;

Чарнецького – будинки № 2, 4, 6;

Чумацька – будинки № 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11А, 12, 14, 16, 20, 24, 26;

Шишманова – будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Ялтинська – будинки № 1, 1А, 1Б, 1В. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".