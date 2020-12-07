У Львові продовжують ремонтувати та відновлювати електромережі міста. Тому 8 грудня у деяких будинках Личаківського, Франківського та Шевченківського районів тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Цікаво Синоптики попереджають про пориви штормового вітру: прогноз погоди у Львові на 8 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00 Айвазовського – будинок № 3б;

Балтійська – будинки № 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 32, 33, 35;

Бойчука – будинки № 26, 26а, 28, 30, 45, 47, 51;

Княгині Ольги – будинки № 102, 104;

Музики – будинки № 3б, 3в, 3г, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48а, 48б, 50, 50б, 62, 64, 66, 68, 70. На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Голубця – будинки № 58, 64, 66, 69, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102а, 102б, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120а, 122, 122а;

Горівська – будинки № 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 35ц;

Кінцева – будинки № 1, 3, 4, 6, 8;

Яловець – будинки № 25, 31, 33а, 33б, 33в, 35а, 35б, 37, 39, 41, 43, 43а, 43б, 43ц, 45, 45а, 45б, 45в, 47, 49, 51, 51а, 53, 55. На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Біляшівського – будинок № 1;

Дашкевича – будинки № 15, 31, 33, 39, 41;

Колодійська – будинки № 3, 3а, 8а, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

Корінна – будинки № 3, 5, 9, 16, 18, 18б, 19, 21;

Крута – будинки № 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 22а, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 35а, 37;

Курортна – будинок № 6г;

Макаренка – будинки № 5, 5а, 7;

Незалежності України – будинки № 18, 20, 29;

Сухомлинського – будинки № 3, 3а, 3б, 4, 5а, 5б, 12, 14, 17, 24;

Шевченка – будинок № 325;

Ясна – будинки № 1, 6а. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключеннь світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".