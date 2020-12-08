Ремонтуватимуть електромережі: де у Львові не буде світла 9 грудня
"Львівобленерго" продовжує проводити капітальний та поточний ремонти електромереж міста. Тому через планові роботи 9 грудня у Личаківському, Сихівському, Шевченківському та Франківському районах Львова тимчасово вимкнуть світло.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".
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На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00
- Бодянського – будинки № 26А, 42, 44, 46;
- Васильченка – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43;
- Глинянський Тракт – будинки № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;
- Гнатевича – будинки № 1, 3, 24, 26;
- Козика – будинки № 6, 8;
- Колумба – будинки № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;
- Личаківська – будинки № 183, 185, 187, 189, 195, 199;
- Помірки – будинки № 4, 14, 17, 18, 20, 20б, 24, 28;
- Трависта – будинок № 25.
На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00
- Стуса – будинки № 10, 12, 13, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55.
На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00
- Ланова – будинок № 14.
На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00
- Горбачевського – будинки № 8, 12, 12А, 17, 17А, 21;
- Єфремова – будинок № 72;
- Кастелівка – будинки № 48, 50;
- Метрологічна – будинки № 2, 3, 4, 6, 8, 10.
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