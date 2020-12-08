"Львівобленерго" продовжує проводити капітальний та поточний ремонти електромереж міста. Тому через планові роботи 9 грудня у Личаківському, Сихівському, Шевченківському та Франківському районах Львова тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго". Читайте також Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 9 грудня На яких вулицях вимкнуть світло у Личаківському районі з 8:00 до 17:00 Бодянського – будинки № 26А, 42, 44, 46;

Васильченка – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43;

Глинянський Тракт – будинки № 9, 9Б, 11, 11а, 15, 16;

Гнатевича – будинки № 1, 3, 24, 26;

Козика – будинки № 6, 8;

Колумба – будинки № 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14;

Личаківська – будинки № 183, 185, 187, 189, 195, 199;

Помірки – будинки № 4, 14, 17, 18, 20, 20б, 24, 28;

Трависта – будинок № 25. На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 8:00 до 17:00 Стуса – будинки № 10, 12, 13, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55. На яких вулицях вимкнуть світло у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00 Ланова – будинок № 14. На яких вулицях вимкнуть світло у Франківському районі з 9:00 до 17:00 Горбачевського – будинки № 8, 12, 12А, 17, 17А, 21;

Єфремова – будинок № 72;

Кастелівка – будинки № 48, 50;

Метрологічна – будинки № 2, 3, 4, 6, 8, 10. Зверніть увагу! Інформацію про інші планові та аварійні відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".