Через ремонт комунікацій на низці вулиць 10 грудня в 5 районах Львова тимчасово вимкнуть воду. Без водопостачання залишаться мешканці будинків Шевченківського, Франківського, Галицького, Сихівського та Залізничного районів міста.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Гординських, Корсуньській, Турянського, Антоненка-Давидовича та Широкій. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу". До теми Через ремонт електромереж 10 грудня у частині Львова вимкнуть світло: перелік адрес Де вимкнуть воду в Шевченківському районі вулиця Гординських – всі будинки – з 10:15 до 15:00;

вулиця Золота – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Єрошенка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Бортнянського – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Квітки-Основ’яненка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Озаркевича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Шевченка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Пстрака – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Яцкова та прилеглі – всі будинки – з 11:00 до 15:00. Де вимкнуть воду в Сихівському районі вулиця Антоненка-Давидовича – будинки № 2, 6 – з 12:00 до 15:00;

– будинки № 2, 6 – з 12:00 до 15:00; вулиця Кавалерідзе – будинки № 8, 10, 12, 14 – з 12:00 до 15:00. Де вимкнуть воду в Галицькому районі вулиця Матейка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Озаркевича – всі будинки – з 11:00 до 15:00. Де вимкнуть воду в Франківському районі вулиця Бандери – всі будинки – з 11:00 до 15:00. Цікаво Синоптики попереджають про ожеледицю: прогноз погоди у Львові та області на 10 грудня Де вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:15 до 16:00 вулиця Вовчка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Морозенка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Головацького – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Декарта – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Вернигори – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Голубовича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Шараневича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Юнаківа – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Міхновських – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Степанівни – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Залізнична – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Городоцька – всі будинки – з 11:00 до 15:00;

вулиця Агабек Заде – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Бакинська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Величка – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Головатого – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Дальня – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Дозвільна – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Дрогобицька – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Дубнівська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Корсунська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Кричевського – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Лютнева – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Малицької – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Підгаєцька – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Полтави – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Флінти – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Журавлина – всі будинки – з 10:15 до 16:00;

вулиця Виговського – будинки № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17 – з 10:15 до 16:00;

вулиця Сірка – будинок № 25 – з 10:45 до 17:00;

вулиця Суботівська – будинок № 3 – з 10:45 до 17:00;

вулиця Широка – будинки № 64 – 86 – з 10:45 до 17:00. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна переглянути на сайті "Львівводоканалу".