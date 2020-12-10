У Львові ремонтуватимуть комунікації: де не буде води 10 грудня
Через ремонт комунікацій на низці вулиць 10 грудня в 5 районах Львова тимчасово вимкнуть воду. Без водопостачання залишаться мешканці будинків Шевченківського, Франківського, Галицького, Сихівського та Залізничного районів міста.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Гординських, Корсуньській, Турянського, Антоненка-Давидовича та Широкій. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу".
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Де вимкнуть воду в Шевченківському районі
- вулиця Гординських – всі будинки – з 10:15 до 15:00;
- вулиця Золота – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Єрошенка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Бортнянського – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Квітки-Основ’яненка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Озаркевича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Шевченка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Пстрака – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Яцкова та прилеглі – всі будинки – з 11:00 до 15:00.
Де вимкнуть воду в Сихівському районі
- вулиця Антоненка-Давидовича – будинки № 2, 6 – з 12:00 до 15:00;
- вулиця Кавалерідзе – будинки № 8, 10, 12, 14 – з 12:00 до 15:00.
Де вимкнуть воду в Галицькому районі
- вулиця Матейка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Озаркевича – всі будинки – з 11:00 до 15:00.
Де вимкнуть воду в Франківському районі
- вулиця Бандери – всі будинки – з 11:00 до 15:00.
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Де вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:15 до 16:00
- вулиця Вовчка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Морозенка – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Головацького – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Декарта – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Вернигори – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Голубовича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Шараневича – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Юнаківа – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Ярослава Мудрого – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Міхновських – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Степанівни – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Залізнична – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Городоцька – всі будинки – з 11:00 до 15:00;
- вулиця Агабек Заде – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Бакинська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Величка – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Головатого – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Дальня – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Дозвільна – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Дрогобицька – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Дубнівська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Корсунська – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Кричевського – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Лютнева – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Малицької – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Підгаєцька – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Полтави – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Флінти – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Журавлина – всі будинки – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Виговського – будинки № 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 9а, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 16б, 17 – з 10:15 до 16:00;
- вулиця Сірка – будинок № 25 – з 10:45 до 17:00;
- вулиця Суботівська – будинок № 3 – з 10:45 до 17:00;
- вулиця Широка – будинки № 64 – 86 – з 10:45 до 17:00.
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