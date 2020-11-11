У Львові продовжується ремонт вулиці Бандери. Через заплановані роботи 12 листопада деякі вулиці Франківського району залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – реконструкція дороги на вулиці Бандери. Водопостачання планують відновити до 19:00 вечора. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду у Франківському районі з 9:00 до 19:00

Архітекторська – всі будинки;

Бібліотечна – всі будинки;

Глибока – всі будинки;

Єфремова – будинки №20 – 32, 1 – 37;

Карпінського – всі будинки;

Київська – всі будинки;

Коновальця – будинки №4 – 20, 1 – 23;

Новий Світ – всі будинки;

Русових – всі будинки;

Бандери – всі будинки;

Старицького – всі будинки;

Японська – всі будинки.

На яких вулицях буде подача води з пониженим тиском

Антоновича – всі будинки;

Брюллова – всі будинки;

Вербицького – всі будинки;

Дорошенка – всі будинки;

Здоров’я – всі будинки;

Богуна – всі будинки;

Київська – всі будинки;

Кольберга – всі будинки;

Коновальця – починаючи з будинків №25 та 22 до кінця вулиці;

Нечуя-Левицького – всі будинки;

Чупринки – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".