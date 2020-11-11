У Львові ремонтують вулицю Бандери: де не буде води 12 листопада
У Львові продовжується ремонт вулиці Бандери. Через заплановані роботи 12 листопада деякі вулиці Франківського району залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – реконструкція дороги на вулиці Бандери. Водопостачання планують відновити до 19:00 вечора. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду у Франківському районі з 9:00 до 19:00
- Архітекторська – всі будинки;
- Бібліотечна – всі будинки;
- Глибока – всі будинки;
- Єфремова – будинки №20 – 32, 1 – 37;
- Карпінського – всі будинки;
- Київська – всі будинки;
- Коновальця – будинки №4 – 20, 1 – 23;
- Новий Світ – всі будинки;
- Русових – всі будинки;
- Бандери – всі будинки;
- Старицького – всі будинки;
- Японська – всі будинки.
На яких вулицях буде подача води з пониженим тиском
- Антоновича – всі будинки;
- Брюллова – всі будинки;
- Вербицького – всі будинки;
- Дорошенка – всі будинки;
- Здоров’я – всі будинки;
- Богуна – всі будинки;
- Київська – всі будинки;
- Кольберга – всі будинки;
- Коновальця – починаючи з будинків №25 та 22 до кінця вулиці;
- Нечуя-Левицького – всі будинки;
- Чупринки – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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