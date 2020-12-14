У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 14 грудня
Через ремонт комунікацій 14 грудня на низці вулиць у 3 районах Львова тимчасово вимкнуть воду. Без водопостачання залишаться мешканці будинків Шевченківського, Франківського та Сихівського районів міста.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Лазаренка, Антоненка-Давидовича та Донецькій. Водопостачання планують відновити до 16:15. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу".
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Де вимкнуть воду в Франківському районі з 10:00 до 15:00
- вулиця Яреми – всі будинки;
- вулиця Слов’янська – всі будинки;
- вулиця Лазаренка – будинки № 1, 3, 5а, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 15, 21, 23, 27.
Де вимкнуть воду в Шевченківському районі з 10:00 до 15:00
- Донецька – всі будинки.
Де вимкнуть воду в Сихівському районі з 11:15 до 16:15
- вулиця Антоненка-Давидовича – будинок № 11;
- вулиця Кавалерідзе – будинки № 2, 4.
Після закінчення проведення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. В цей час можливе забруднення води іржею, що змивається зі стінок водопроводу.
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