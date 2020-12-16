"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому 16 грудня низка вулиць Сихівського, Галицького та Франківського районів Львова тимчасово залишиться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Героїв УПА, Снопківській, Вернадського та Кавалерідзе. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили пресслужба "Львівводоканалу".

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Де вимкнуть воду у Франківському районі з 9:00 до 16:00

вулиця Ботєва – всі будинки;

вулиця Зв'язкова – всі будинки;

вулиця Поперечна – всі будинки;

вулиця Робітнича – всі будинки;

вулиця Терлецького – всі будинки;

вулиця Кульпарківська – будинок № 64а;

вулиця Окружна – будинки № 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94а, 96;

вулиця Героїв УПА – будинки № 73в, 73, 73/1, 73в/9, 73/в.

Де вимкнуть воду у Галицькому районі з 9:15 до 17:00

вулиця Снопківська – всі будинки;

вулиця Франка – будинки № 81 – 165.

Де вимкнуть воду у Сихівському районі

вулиця Кавалерідзе – будинки № 2, 4 – з 10:00 до 15:00;

вулиця Антоненка-Давидовича – будинок № 11 – з 10:00 до 15:00;

вулиця Вернадського – будинки № 16, 18, 20, 20/1, 22, 24 – з 11:45 до 17:00;

проспект Червоної Калини – будинки № 110, 112, 114 – з 11:45 до 17:00.

Після закінчення проведення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. В цей час можливе забруднення води іржею, що змивається зі стінок водопроводу.