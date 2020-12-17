"Львівводоканал" замінюватиме комунікації: де не буде води 17 грудня
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати та замінювати комунікації у місті. Тому 17 грудня деякі будинки у Личаківському, Сихівському та Франківському районі Львова тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу на вулиці Зеленій та ремонтні роботи на вулицях Бойчука та Максимовича. Водопостачання планують відновити до 22:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
До теми Через ремонт електромереж 17 грудня у частині Львова вимкнуть світло: перелік адрес
Де вимкнуть воду в Личаківському районі з 9:00 до 22:00
- вулиця Шафарика – всі будинки;
- вулиця Вашингтона – всі будинки;
- вулиця Пасічна – будинки № 71 – 175, 84 – 164;
- вулиця Зелена – будинки № 153, 251;
- вулиця Лисиницька – всі будинки;
- вулиця Китайська – всі будинки;
- вулиця Медової Печери – всі будинки;
- вулиця Соколина – всі будинки;
- вулиця Кузьми – всі будинки;
- вулиця Стешенка – всі будинки;
- вулиця Латвійська – всі будинки;
- вулиця Майорівка – всі будинки;
- вулиця Садівнича – всі будинки;
- вулиця Ярошинської – всі будинки;
- вулиця Каштанова – всі будинки;
- вулиця Глухий Кут – всі будинки;
- вулиця Рудаки – всі будинки.
Де вимкнуть воду в Сихівському районі з 9:00 до 22:00
- вулиця Максимовича – всі будинки – з 10:00 до 13:00;
- вулиця Гашека – всі будинки – з 10:00 до 13:00;
- вулиця Пирогівка – всі будинки;
- вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
- вулиця Довга – всі будинки;
- вулиця Хлібна – всі будинки;
- вулиця Січинського – всі будинки;
- вулиця Врубеля – всі будинки;
- вулиця Пимоненка – будинки № 17, 19.
Де вимкнуть воду в Франківському районі з 10:00 до 13:00
- вулиця Айвазовського – всі будинки;
- вулиця Бойчука – всі будинки;
- вулиця Боткіна – всі будинки;
- вулиця Грабянки – всі будинки;
- вулиця Молдавська – всі будинки;
- вулиця Музики – всі будинки.
Під час проведення ремонтних робіт з 11:00 працюватиме водовоз у подвір'ї будинків № 169 – 175 на вулиці Пасічній.
Після завершення робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть магістральну та вуличну водопровідні мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
Поділитися новиною