"Львівводоканал" продовжує ремонтувати та замінювати комунікації у місті. Тому 17 грудня деякі будинки у Личаківському, Сихівському та Франківському районі Львова тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – заміна аварійної ділянки водопроводу на вулиці Зеленій та ремонтні роботи на вулицях Бойчука та Максимовича. Водопостачання планують відновити до 22:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

До теми Через ремонт електромереж 17 грудня у частині Львова вимкнуть світло: перелік адрес

Де вимкнуть воду в Личаківському районі з 9:00 до 22:00

вулиця Шафарика – всі будинки;

вулиця Вашингтона – всі будинки;

вулиця Пасічна – будинки № 71 – 175, 84 – 164;

вулиця Зелена – будинки № 153, 251;

вулиця Лисиницька – всі будинки;

вулиця Китайська – всі будинки;

вулиця Медової Печери – всі будинки;

вулиця Соколина – всі будинки;

вулиця Кузьми – всі будинки;

вулиця Стешенка – всі будинки;

вулиця Латвійська – всі будинки;

вулиця Майорівка – всі будинки;

вулиця Садівнича – всі будинки;

вулиця Ярошинської – всі будинки;

вулиця Каштанова – всі будинки;

вулиця Глухий Кут – всі будинки;

вулиця Рудаки – всі будинки.

Де вимкнуть воду в Сихівському районі з 9:00 до 22:00

вулиця Максимовича – всі будинки – з 10:00 до 13:00;

вулиця Гашека – всі будинки – з 10:00 до 13:00;

вулиця Пирогівка – всі будинки;

вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;

вулиця Довга – всі будинки;

вулиця Хлібна – всі будинки;

вулиця Січинського – всі будинки;

вулиця Врубеля – всі будинки;

вулиця Пимоненка – будинки № 17, 19.

Де вимкнуть воду в Франківському районі з 10:00 до 13:00

вулиця Айвазовського – всі будинки;

вулиця Бойчука – всі будинки;

вулиця Боткіна – всі будинки;

вулиця Грабянки – всі будинки;

вулиця Молдавська – всі будинки;

вулиця Музики – всі будинки.

Під час проведення ремонтних робіт з 11:00 працюватиме водовоз у подвір'ї будинків № 169 – 175 на вулиці Пасічній.

Після завершення робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть магістральну та вуличну водопровідні мережі. В період промивки водопроводу можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Усю інформацію щодо планових та аварійних відключень води можна знайти на сайті "Львівводоканалу".