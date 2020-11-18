"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Галицького та Личаківського районів Львова 18 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Самчука та Кривчицька дорога. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 9:00 до 11:00

Кривчицька Дорога;

Духновича;

Вільде;

Копальна;

Ніщинського;

Мучна;

Воробкевича;

Міжгірна;

Низова;

Втіха;

Розкіш;

Березова;

Грушева;

Станція Личаків;

На Копані;

Прогулкова;

На Сторожі;

Над Джерелом.

На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі з 10:00 до 15:00

Козельницька – Всі будинки;

Самчука – Всі будинки;

Франка – будинки №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".