"Львівводоканал" ремонтуватиме водопровід: де не буде води 18 листопада
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Галицького та Личаківського районів Львова 18 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Самчука та Кривчицька дорога. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 9:00 до 11:00
- Кривчицька Дорога;
- Духновича;
- Вільде;
- Копальна;
- Ніщинського;
- Мучна;
- Воробкевича;
- Міжгірна;
- Низова;
- Втіха;
- Розкіш;
- Березова;
- Грушева;
- Станція Личаків;
- На Копані;
- Прогулкова;
- На Сторожі;
- Над Джерелом.
На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі з 10:00 до 15:00
- Козельницька – Всі будинки;
- Самчука – Всі будинки;
- Франка – будинки №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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