У Львові ремонтуватимуть водопровід: де не буде води 19 листопада
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Шевченківського та Залізничного районів Львова 19 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Ряшівській та Тичини. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі з 10:30 до 14:00
- вулиця Мазепи – будинки № 4, 6, 8, 10, 12;
- вулиця Тичини – будинки № 21, 23;
- вулиця Хвильового – будинки № 3, 7, 9.
На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:30 до 16:00
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Ряшівська – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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