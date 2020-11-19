"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Шевченківського та Залізничного районів Львова 19 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Ряшівській та Тичини. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі з 10:30 до 14:00

вулиця Мазепи – будинки № 4, 6, 8, 10, 12;

вулиця Тичини – будинки № 21, 23;

вулиця Хвильового – будинки № 3, 7, 9.

На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:30 до 16:00

Ряшівська – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".