"Львіводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через планові роботи деякі вулиці 5 районів Львова 2 грудня тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонт комунікацій на вулицях Пекарській, Межовій, Княгині Ольги, Рубчака, Шевченка та Фурманській. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі

вулиця Левицького – будинок № 67 – з 9:15 до 15:00.

На яких вулицях вимкнуть воду в Сихівському районі

вулиця Колодязна – всі будинки – з 10:30 до 14:00;

вулиця Надійна – всі будинки – з 10:30 до 14:00;

вулиця Розвилиста – всі будинки – з 10:30 до 14:00;

вулиця Слобідська – всі будинки – з 10:30 до 14:00;

вулиця Зелена – будинки № 405, 407 – з 10:30 до 14:00;

вулиця Межова – будинки № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 64а – з 10:30 до 14:00.

На яких вулицях вимкнуть воду в Франківському районі

вулиця Княгині Ольги – будинок № 122 – з 10:00 до 17:00;

вулиця Рубчака – будинки № 10, 12, 14, 17, 17а – з 10:30 до 14:30;

вулиця Володимира Великого – будинки № 15, 17, 19 – з 10:00 до 14:30.

На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі

вулиця Шевченка – будинки № 320 – 350 – з 11:00 до 17:00.

На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі

вулиця Фурманська – всі будинки – з 11:20 до 17:00.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.