"Львівводоканал" ремонтуватиме комунікації: де не буде води 2 грудня
"Львіводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через планові роботи деякі вулиці 5 районів Львова 2 грудня тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонт комунікацій на вулицях Пекарській, Межовій, Княгині Ольги, Рубчака, Шевченка та Фурманській. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі
- вулиця Левицького – будинок № 67 – з 9:15 до 15:00.
На яких вулицях вимкнуть воду в Сихівському районі
- вулиця Колодязна – всі будинки – з 10:30 до 14:00;
- вулиця Надійна – всі будинки – з 10:30 до 14:00;
- вулиця Розвилиста – всі будинки – з 10:30 до 14:00;
- вулиця Слобідська – всі будинки – з 10:30 до 14:00;
- вулиця Зелена – будинки № 405, 407 – з 10:30 до 14:00;
- вулиця Межова – будинки № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 64а – з 10:30 до 14:00.
На яких вулицях вимкнуть воду в Франківському районі
- вулиця Княгині Ольги – будинок № 122 – з 10:00 до 17:00;
- вулиця Рубчака – будинки № 10, 12, 14, 17, 17а – з 10:30 до 14:30;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 15, 17, 19 – з 10:00 до 14:30.
На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі
- вулиця Шевченка – будинки № 320 – 350 – з 11:00 до 17:00.
На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі
- вулиця Фурманська – всі будинки – з 11:20 до 17:00.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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