У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Через заплановані роботи деякі вулиці Залізничного району Львова 20 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулиці Орельській. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:00 до 16:00

вулиця Кондратюка – всі будинки;

вулиця Орельська – всі будинки;

вулиця Самарська – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".