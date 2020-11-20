"Львівводоканал" ремонтує водопроводи: де не буде води 20 листопада
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Через заплановані роботи деякі вулиці Залізничного району Львова 20 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулиці Орельській. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:00 до 16:00
- вулиця Кондратюка – всі будинки;
- вулиця Орельська – всі будинки;
- вулиця Самарська – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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