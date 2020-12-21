У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 21 грудня
"Львівводоканал" продовжує проводити аварійні та планові ремонти водопроводів міста. Тому 21 грудня у деяких будинках Шевченківського, Галицького та Залізничного районів тимчасово вимкнуть воду.
Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Бальзака, Тарнавського та Яворницького. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де не буде води в Галицькому районі з 10:00 до 14:00
- вулиця Тарнавського – всі будинки.
Де не буде води в Залізничному районі з 10:15 до 15:00
- вулиця Баштанна – всі будинки;
- вулиця Головатого – всі будинки;
- вулиця Караджича – всі будинки;
- вулиця Любінська – всі будинки;
- вулиця Мисливська – всі будинки;
- вулиця Яворницького – всі будинки.
Де не буде води в Шевченківському районі з 11:00 до 15:00
- вулиця Бальзака – всі будинки;
- вулиця Батуринська – всі будинки;
- вулиця Угнівська – всі будинки;
- вулиця Клепарівська – будинки № 17, 17/17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24/2, 25, 25а, 28, 28а, 29, 33, 35, 39.
Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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