"Львівводоканал" продовжує проводити аварійні та планові ремонти водопроводів міста. Тому 21 грудня у деяких будинках Шевченківського, Галицького та Залізничного районів тимчасово вимкнуть воду.

Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Бальзака, Тарнавського та Яворницького. Водопостачання планують відновити до 15:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 21 грудня

Де не буде води в Галицькому районі з 10:00 до 14:00

вулиця Тарнавського – всі будинки.

Де не буде води в Залізничному районі з 10:15 до 15:00

вулиця Баштанна – всі будинки;

вулиця Головатого – всі будинки;

вулиця Караджича – всі будинки;

вулиця Любінська – всі будинки;

вулиця Мисливська – всі будинки;

вулиця Яворницького – всі будинки.

Де не буде води в Шевченківському районі з 11:00 до 15:00

вулиця Бальзака – всі будинки;

вулиця Батуринська – всі будинки;

вулиця Угнівська – всі будинки;

вулиця Клепарівська – будинки № 17, 17/17, 19, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24/2, 25, 25а, 28, 28а, 29, 33, 35, 39.

Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Про інші планові та аварійні відключення води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".