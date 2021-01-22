"Львівводоканал" продовжує проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 22 січня низка вулиць у Львові тимчасово залишиться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Лінкольна, Володимира Великого, Гординських та Вернадського. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 13:00

вулиця Володимира Великого – будинки № 69 – 101.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

вулиця Гординських – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:00 до 13:00

вулиця Вернадського – будинки № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

вулиця Драгана – будинки № 1, 11, 17, 19, 21;

вулиця Скрипника – будинок № 39;

проспект Червоної Калини – будинки № 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 16:00

вулиця Кревецького – всі будинки;

вулиця Селянська – всі будинки;

вулиця Хвильового – будинки № 36, 38.

Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".