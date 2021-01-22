"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 22 січня
У Львові 22 січня низка вулиць тимчасово залишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел
"Львівводоканал" продовжує проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тож 22 січня низка вулиць у Львові тимчасово залишиться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Лінкольна, Володимира Великого, Гординських та Вернадського. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 13:00
- вулиця Володимира Великого – будинки № 69 – 101.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00
- вулиця Гординських – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:00 до 13:00
- вулиця Вернадського – будинки № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- вулиця Драгана – будинки № 1, 11, 17, 19, 21;
- вулиця Скрипника – будинок № 39;
- проспект Червоної Калини – будинки № 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 16:00
- вулиця Кревецького – всі будинки;
- вулиця Селянська – всі будинки;
- вулиця Хвильового – будинки № 36, 38.
Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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