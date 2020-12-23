У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 23 грудня
"Львівводоканал" продовжує проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 23 грудня деякі вулиці у Львові, Сокільниках, Малечковичах та Солонці тимчасово лишаться без водопостачання.
Причина вимкнення води – ремонтні роботи на вулицях Сяйво, Скорини, Дучимінської, Садівничій та в селі Малечковичі. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де вимкнуть воду 23 грудня
- село Сокільники – з 11:30 до 13:00;
- село Малечковичі – з 11:30 до 13:00;
- село Солонка – з 11:30 до 13:00;
- вулиця Сяйво – будинки № 13, 15 – з 9:15 до 13:00;
- вулиця Гашека – будинки № 17, 19, 22, 22а – з 10:00 до 17:00;
- вулиця Скорини – будинки № 12 – 44 – з 10:00 до 17:00
- вулиця Стрийська – будинки № 108 – 278 – з 11:30 до 13:00;
- вулиця Садівнича – будинки № 43 – 65 – з 11:20 до 13:30;
- вулиця Китайська – будинки № 69 – 73 – з 11:20 до 13:30;
- вулиця Алмазна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Ботанічна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Ганкевича – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Геца – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Дучимінської – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Кузнярівка – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Машиністів – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Озерна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Папоротна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Слюсарська – всі будинки – з 11:50 до 13:00;
- вулиця Сушка – всі будинки – з 11:50 до 13:00.
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