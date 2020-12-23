"Львівводоканал" продовжує проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 23 грудня деякі вулиці у Львові, Сокільниках, Малечковичах та Солонці тимчасово лишаться без водопостачання.

Причина вимкнення води – ремонтні роботи на вулицях Сяйво, Скорини, Дучимінської, Садівничій та в селі Малечковичі. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу". Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 23 грудня Де вимкнуть воду 23 грудня село Сокільники – з 11:30 до 13:00;

село Малечковичі – з 11:30 до 13:00;

село Солонка – з 11:30 до 13:00;

вулиця Сяйво – будинки № 13, 15 – з 9:15 до 13:00;

вулиця Гашека – будинки № 17, 19, 22, 22а – з 10:00 до 17:00;

вулиця Скорини – будинки № 12 – 44 – з 10:00 до 17:00

вулиця Стрийська – будинки № 108 – 278 – з 11:30 до 13:00;

вулиця Садівнича – будинки № 43 – 65 – з 11:20 до 13:30;

вулиця Китайська – будинки № 69 – 73 – з 11:20 до 13:30;

вулиця Алмазна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Ботанічна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Ганкевича – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Геца – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Дучимінської – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Кузнярівка – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Машиністів – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Озерна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Папоротна – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Слюсарська – всі будинки – з 11:50 до 13:00;

вулиця Сушка – всі будинки – з 11:50 до 13:00. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".