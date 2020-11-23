У Львові ремонтують водопровід: де не буде води 23 листопада
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Залізничного та Личаківського районів Львова 23 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Одеській та Левицького. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:30 до 17:00
- вулиця Одеська – всі будинки;
- вулиця Морозенка – всі будинки;
- вулиця Голубовича – всі будинки;
- вулиця Кооперативна – всі будинки.
На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 10:45 до 13:00
- вулиця Аральська – всі будинки;
- вулиця Вахнянина – всі будинки;
- вулиця Корольова – всі будинки;
- вулиця Коциловського – всі будинки;
- вулиця Левицького – всі будинки;
- вулиця Погулянка – всі будинки;
- вулиця Теліги – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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