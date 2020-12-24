"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому 24 грудня на деяких вулицях Личаківського і Сихівського районів та у селах Малечковичі, Сокільники та Солонка тимчасово вимкнуть воду.

Причина відключення води – ремонт водопроводів на вулицях Новознесенській і Пасічній та у селі Малечковичі. Водопостачання планують відновити до 15:30. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

До теми Через ремонт електромереж 24 грудня у частині Львова вимкнуть світло: повний перелік адрес

Де не буде води у Личаківському районі з 9:30 до 12:00

вулиця Ковальська – всі будинки;

вулиця Ковельська – всі будинки;

вулиця Ребета – всі будинки;

вулиця Гамалії – всі будинки;

вулиця Таращанська – всі будинки;

вулиця Потелицька – всі будинки;

вулиця Молочна – всі будинки;

вулиця Новознесенська – всі будинки;

вулиця Металістів – всі будинки;

вулиця Пластова – всі будинки;

вулиця Щоголева – всі будинки;

вулиця Волинська – всі будинки;

вулиця Горіхова – всі будинки;

вулиця Бодянського – всі будинки;

вулиця Миргородська – всі будинки;

вулиця Петрусенко – всі будинки;

вулиця Теребовлянська – всі будинки;

вулиця Навої – всі будинки;

вулиця Хмельницького – будинки № 116 – 164; 159 – 201;

вулиця Корейська – всі будинки;

вулиця Васильченка – всі будинки;

вулиця Шатківського – всі будинки;

вулиця Метлинського – всі будинки;

вулиця Галечко – всі будинки;

вулиця Туркменська – всі будинки;

вулиця Гнатевича – всі будинки;

вулиця Крайня – всі будинки;

вулиця Милятинська – всі будинки;

вулиця Польова – всі будинки;

вулиця Промислова – всі будинки

Де не буде води у Сихівському районі з 10:45 до 15:30

вулиця Пимоненка – всі будинки.

Де не буде води з 11:30 до 13:00

село Сокільники;

село Малечковичі;

село Солонка;

вулиця Стрийська.

Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".