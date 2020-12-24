Через ремонт водопроводів 24 грудня у частині Львова не буде води: перелік адрес
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Тому 24 грудня на деяких вулицях Личаківського і Сихівського районів та у селах Малечковичі, Сокільники та Солонка тимчасово вимкнуть воду.
Причина відключення води – ремонт водопроводів на вулицях Новознесенській і Пасічній та у селі Малечковичі. Водопостачання планують відновити до 15:30. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
До теми Через ремонт електромереж 24 грудня у частині Львова вимкнуть світло: повний перелік адрес
Де не буде води у Личаківському районі з 9:30 до 12:00
- вулиця Ковальська – всі будинки;
- вулиця Ковельська – всі будинки;
- вулиця Ребета – всі будинки;
- вулиця Гамалії – всі будинки;
- вулиця Таращанська – всі будинки;
- вулиця Потелицька – всі будинки;
- вулиця Молочна – всі будинки;
- вулиця Новознесенська – всі будинки;
- вулиця Металістів – всі будинки;
- вулиця Пластова – всі будинки;
- вулиця Щоголева – всі будинки;
- вулиця Волинська – всі будинки;
- вулиця Горіхова – всі будинки;
- вулиця Бодянського – всі будинки;
- вулиця Миргородська – всі будинки;
- вулиця Петрусенко – всі будинки;
- вулиця Теребовлянська – всі будинки;
- вулиця Навої – всі будинки;
- вулиця Хмельницького – будинки № 116 – 164; 159 – 201;
- вулиця Корейська – всі будинки;
- вулиця Васильченка – всі будинки;
- вулиця Шатківського – всі будинки;
- вулиця Метлинського – всі будинки;
- вулиця Галечко – всі будинки;
- вулиця Туркменська – всі будинки;
- вулиця Гнатевича – всі будинки;
- вулиця Крайня – всі будинки;
- вулиця Милятинська – всі будинки;
- вулиця Польова – всі будинки;
- вулиця Промислова – всі будинки
Де не буде води у Сихівському районі з 10:45 до 15:30
- вулиця Пимоненка – всі будинки.
Де не буде води з 11:30 до 13:00
- село Сокільники;
- село Малечковичі;
- село Солонка;
- вулиця Стрийська.
Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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