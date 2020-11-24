У Львові фахівці "Львіводоканалу" продовжують ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Франківського, Шевченківського, Сихівського та Личаківського районів Львова 24 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Науковій, Хмельницького, Героїв Крут та Кордуби. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Франківському районі з 10:00 до 14:00

вулиця Наукова – будинки № 48-62;

На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі з 10:15 до 14:30

вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 116 – 192, 161 – 223.

На яких вулицях вимкнуть воду в Сихівському районі з 10:30 до 17:00

Героїв Крут – всі будинки.

На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 10:30 до 14:30

вулиця Кордуби – всі будинки;

вулиця Опришківська – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".