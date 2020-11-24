"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 24 листопада
У Львові фахівці "Львіводоканалу" продовжують ремонтувати водопроводи міста. Через заплановані роботи деякі вулиці Франківського, Шевченківського, Сихівського та Личаківського районів Львова 24 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Науковій, Хмельницького, Героїв Крут та Кордуби. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Франківському районі з 10:00 до 14:00
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вулиця Наукова – будинки № 48-62;
На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі з 10:15 до 14:30
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вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 116 – 192, 161 – 223.
На яких вулицях вимкнуть воду в Сихівському районі з 10:30 до 17:00
- Героїв Крут – всі будинки.
На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 10:30 до 14:30
- вулиця Кордуби – всі будинки;
- вулиця Опришківська – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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