У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Через заміну запірно-регулюючої арматури деякі вулиці Галицького та Личаківського районів Львова 25 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – заміна запірно-регулюючої арматури на вулицях Тарнавського – Льва Толстого. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

До теми У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 25 листопада

На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі з 10:00 до 17:00

вулиця Архипенка – всі будинки;

Зелена – будинки № 78, 80, 82, 84, 86, 83, 85, 87, 89, 102, 102а, 104, 104а;

вулиця Тарнавського – всі будинки;

вулиця Шота Руставелі – будинки № 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 11.

На яких вулицях вимкнуть воду в Личаківському районі з 10:00 до 17:00

вулиця Грицая – всі будинки;

вулиця Йосипа Сліпого – будинки № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 14, 16, 18, 20, 22.

Корольова – всі будинки

вулиця Льва Толстого – всі будинки;

вулиця Олени Пчілки – всі будинки;

вулиця Ольги Басараб – всі будинки;

вулиця Самійленка – всі будинки;

вулиця Черешнева – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".