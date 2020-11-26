"Львіводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи міста. Через планові роботи деякі вулиці Шевченківського району Львова 26 листопада тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – планове перемикання нового водопроводу на вулиці Щурата. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".

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На яких вулицях вимкнуть воду в Шевченківському районі

вулиця Щурата – будинки № 9, 11, 13, 16, 18 – з 9:00 до 20:00;

вулиця Липинського – будинки № 3 – 5 – з 10:00 до 15:00;

вулиця Окуневського – будинки № 1 – 3 – з 10:00 до 15:00;

– будинки № 1 – 3 – з 10:00 до 15:00; вулиця Боднарська – будинки № 4, 6, 8, 10, 12 – з 11:45 до 15:00.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо аварійних та планових відключень води у Львові можна знайти на сайті "Львівводоканалу".