"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 26 січня

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 26 січня низка львівських вулиць залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал".
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Брюховицькій, Бойчука, Ніжинській та Грушевського. Водопостачання планують відновити до 15:00.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 26 січня
Де у Львові не буде води з 9:30 до 15:00
- вулиця Барбарисова – всі будинки;
- вулиця Горобинна – всі будинки;
- вулиця Досвітня – всі будинки;
- вулиця Запашна – всі будинки;
- вулиця Парова – всі будинки;
- вулиця Розсадна – всі будинки;
- вулиця Тіниста – всі будинки;
- вулиця Чугайстра – всі будинки;
- вулиця Шевченка – будинки № 171, 173, 175, 177, 179, 181а, 181, 183, 187а, 187, 189, 191, 193, 195, 195б, 197, 199, 203, 207, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243а, 243, 245.
Де у Львові не буде води з 10:00 до 15:00
- вулиця Бойчука – будинок № 2;
- вулиця Боткіна – будинок № 73;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 48, 48а;
- вулиця Перфецького – будинки № 3, 5.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00
- вулиця Ніжинська – всі будинки;
- вулиця Острозького – всі будинки;
- вулиця Піскова – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 14:00:
Зверніть увагу!
- вулиця Грушевського – всі будинки;
- вулиця Саксаганського – всі будинки;
- проспект Шевченка – будинки № 36, 34.
Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті
"Львівводоканалу"
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