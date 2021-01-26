"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 26 січня

26 січня 2021 , 11:32
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У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 26 січня низка львівських вулиць залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал".

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Брюховицькій, Бойчука, Ніжинській та Грушевського. Водопостачання планують відновити до 15:00.

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Де у Львові не буде води з 9:30 до 15:00

  • вулиця Барбарисова – всі будинки;
  • вулиця Горобинна – всі будинки;
  • вулиця Досвітня – всі будинки;
  • вулиця Запашна – всі будинки;
  • вулиця Парова – всі будинки;
  • вулиця Розсадна – всі будинки;
  • вулиця Тіниста – всі будинки;
  • вулиця Чугайстра – всі будинки;
  • вулиця Шевченка – будинки № 171, 173, 175, 177, 179, 181а, 181, 183, 187а, 187, 189, 191, 193, 195, 195б, 197, 199, 203, 207, 209, 209а, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243а, 243, 245.

Де у Львові не буде води з 10:00 до 15:00

  • вулиця Бойчука – будинок № 2;
  • вулиця Боткіна – будинок № 73;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 48, 48а;
  • вулиця Перфецького – будинки № 3, 5.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

  • вулиця Ніжинська – всі будинки;
  • вулиця Острозького – всі будинки;
  • вулиця Піскова – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 14:00:

  • вулиця Грушевського – всі будинки;
  • вулиця Саксаганського – всі будинки;
  • проспект Шевченка – будинки № 36, 34.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".