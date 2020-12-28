У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому 28 грудня на низці львівських вулиць не буде води. Зокрема воду відключать у Сихівському, Галицькому та Личаківському районах.

Причина відключення води – перепідключення аварійної ділянки водопроводу на вулиці Зеленій та ремонтні роботи на вулицях Драгана, Леннона та Дучимінської. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 8:00 до 20:00

вулиця Дунайська – всі будинки;

вулиця Вашингтона – будинки № 7б, 7в

вулиця Зубрівська – будинки № 2 – 24

вулиця Дністерська – всі будинки;

вулиця Луганська – всі будинки;

вулиця Навроцького – всі будинки;

вулиця Бучми – всі будинки;

вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;

вулиця Вулецька – всі будинки;

вулиця Простора – всі будинки;

вулиця Липова Алея – всі будинки;

вулиця Вигін – всі будинки;

вулиця Раковського – всі будинки;

вулиця Угорська – всі будинки;

вулиця Орлина – всі будинки;

вулиця Радість – всі будинки;

вулиця Бузкова – всі будинки;

вулиця Білоцерківська – всі будинки;

вулиця Простора – всі будинки;

проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 57а, 2 – 30;

вулиця Пирогівка – всі будинки;

вулиця Кримська – всі будинки;

вулиця Колодязна – всі будинки;

вулиця Меблярська – всі будинки;

вулиця Сливова – всі будинки;

вулиця Шахтарська – всі будинки;

вулиця Тернопільська – всі будинки;

вулиця Стуса – будинки № 21 – 57, 4 – 38;

вулиця Листопадна – всі будинки;

вулиця Танячкевича – всі будинки;

вулиця Карбишева – всі будинки;

вулиця Литвиненка – всі будинки;

вулиця Героїв Крут – всі будинки;

вулиця Кам’янецька – всі будинки;

вулиця Сумська – всі будинки;

вулиця Рахівська – всі будинки;

вулиця Розбіжна – всі будинки;

вулиця Росиста – всі будинки;

вулиця Вітрякова – всі будинки;

вулиця Бережанська – всі будинки;

вулиця Рівнинна – всі будинки;

вулиця Сусідня – всі будинки;

вулиця Козловського – всі будинки;

вулиця Ромашкова – всі будинки;

вулиця Рядова – всі будинки;

вулиця Бруснична – всі будинки;

вулиця Колодзінського – всі будинки;

вулиця Колійна – всі будинки;

вулиця Гостинна – всі будинки;

вулиця Рожева – всі будинки;

вулиця Райдужна – всі будинки;

вулиця Довженка – всі будинки;

вулиця Персенківка – всі будинки;

вулиця Манастирського – всі будинки;

вулиця Хортицька – всі будинки;

вулиця Рядова – всі будинки;

вулиця Бруснична – всі будинки;

вулиця Свидницького – всі будинки;

вулиця Сливова – всі будинки;

вулиця Керченська – всі будинки;

вулиця Півколо – всі будинки;

вулиця Жасминова – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 13:30

вулиця Вернадського – будинки № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;

вулиця Драгана – будинки № 1, 3, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;

вулиця Скрипника – будинок № 39;

проспект Червоної Калини – будинки № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 131, 133, 135.

Де у Львові не буде води з 10:45 до 16:00

вулиця Абхазька – всі будинки;

вулиця Ленона – всі будинки;

вулиця Щурата – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 11:30 до 17:00

вулиця Дучимінської – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть магістральну та вуличну водопровідні мережі. В період промивки можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".