У Львові перепідключатимуть водопровід: де не буде води 28 грудня
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому 28 грудня на низці львівських вулиць не буде води. Зокрема воду відключать у Сихівському, Галицькому та Личаківському районах.
Причина відключення води – перепідключення аварійної ділянки водопроводу на вулиці Зеленій та ремонтні роботи на вулицях Драгана, Леннона та Дучимінської. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 8:00 до 20:00
- вулиця Дунайська – всі будинки;
- вулиця Вашингтона – будинки № 7б, 7в
- вулиця Зубрівська – будинки № 2 – 24
- вулиця Дністерська – всі будинки;
- вулиця Луганська – всі будинки;
- вулиця Навроцького – всі будинки;
- вулиця Бучми – всі будинки;
- вулиця Пасіки Галицькі – всі будинки;
- вулиця Вулецька – всі будинки;
- вулиця Простора – всі будинки;
- вулиця Липова Алея – всі будинки;
- вулиця Вигін – всі будинки;
- вулиця Раковського – всі будинки;
- вулиця Угорська – всі будинки;
- вулиця Орлина – всі будинки;
- вулиця Радість – всі будинки;
- вулиця Бузкова – всі будинки;
- вулиця Білоцерківська – всі будинки;
- вулиця Простора – всі будинки;
- проспект Червоної Калини – будинки № 1 – 57а, 2 – 30;
- вулиця Пирогівка – всі будинки;
- вулиця Кримська – всі будинки;
- вулиця Колодязна – всі будинки;
- вулиця Меблярська – всі будинки;
- вулиця Сливова – всі будинки;
- вулиця Шахтарська – всі будинки;
- вулиця Тернопільська – всі будинки;
- вулиця Стуса – будинки № 21 – 57, 4 – 38;
- вулиця Листопадна – всі будинки;
- вулиця Танячкевича – всі будинки;
- вулиця Карбишева – всі будинки;
- вулиця Литвиненка – всі будинки;
- вулиця Героїв Крут – всі будинки;
- вулиця Кам’янецька – всі будинки;
- вулиця Сумська – всі будинки;
- вулиця Рахівська – всі будинки;
- вулиця Розбіжна – всі будинки;
- вулиця Росиста – всі будинки;
- вулиця Вітрякова – всі будинки;
- вулиця Бережанська – всі будинки;
- вулиця Рівнинна – всі будинки;
- вулиця Сусідня – всі будинки;
- вулиця Козловського – всі будинки;
- вулиця Ромашкова – всі будинки;
- вулиця Рядова – всі будинки;
- вулиця Бруснична – всі будинки;
- вулиця Колодзінського – всі будинки;
- вулиця Колійна – всі будинки;
- вулиця Гостинна – всі будинки;
- вулиця Рожева – всі будинки;
- вулиця Райдужна – всі будинки;
- вулиця Довженка – всі будинки;
- вулиця Персенківка – всі будинки;
- вулиця Манастирського – всі будинки;
- вулиця Хортицька – всі будинки;
- вулиця Рядова – всі будинки;
- вулиця Бруснична – всі будинки;
- вулиця Свидницького – всі будинки;
- вулиця Сливова – всі будинки;
- вулиця Керченська – всі будинки;
- вулиця Півколо – всі будинки;
- вулиця Жасминова – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 13:30
- вулиця Вернадського – будинки № 16, 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- вулиця Драгана – будинки № 1, 3, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22/1, 24, 26, 30, 30/2;
- вулиця Скрипника – будинок № 39;
- проспект Червоної Калини – будинки № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 131, 133, 135.
Де у Львові не буде води з 10:45 до 16:00
- вулиця Абхазька – всі будинки;
- вулиця Ленона – всі будинки;
- вулиця Щурата – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 17:00
- вулиця Дучимінської – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть магістральну та вуличну водопровідні мережі. В період промивки можливе тимчасове забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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