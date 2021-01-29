У Львові 29 січня низка вулиць тимчасово залишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 29 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.