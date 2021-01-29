"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 29 січня
У Львові 29 січня низка вулиць тимчасово залишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 29 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Вигода. Водопостачання планують відновити до 14:00.
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 14:00
- вулиця Вигода – всі будинки;
- вулиця Гніздовського – всі будинки;
- вулиця Доробок – всі будинки;
- вулиця Низинна – всі будинки;
- вулиця Сластіона – всі будинки;
- вулиця Темницьких – всі будинки.
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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