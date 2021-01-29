"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 29 січня

У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 29 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.
Джерело: "Львівводоканал"
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Вигода. Водопостачання планують відновити до 14:00.
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Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".