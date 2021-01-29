"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 29 січня

29 січня 2021 , 11:20
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У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 29 січня низка вулиць міста тимчасово залишиться без водопостачання.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Вигода. Водопостачання планують відновити до 14:00.

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 14:00

  • вулиця Вигода – всі будинки;
  • вулиця Гніздовського – всі будинки;
  • вулиця Доробок – всі будинки;
  • вулиця Низинна – всі будинки;
  • вулиця Сластіона – всі будинки;
  • вулиця Темницьких – всі будинки.

Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".