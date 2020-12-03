У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 3 грудня
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тому через планові роботи деякі вулиці чотирьох районів Львова 3 грудня тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонт комунікацій на вулицях Бузковій, Хуторівці, Снопківській, Рубчака та Залізничній. Водопостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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На яких вулицях вимкнуть воду в Залізничному районі з 10:30 до 16:00
- вулиця Залізнична – всі будинки.
На яких вулицях вимкнуть воду в Сихівському районі з 10:00 до 13:00
- вулиця Бузкова – всі будинки;
- вулиця Героїв Крут – всі будинки;
- вулиця Кам’янецька – всі будинки;
- вулиця Карбишева – всі будинки;
- вулиця Листопадна – всі будинки;
- вулиця Навроцького – всі будинки;
- вулиця Сливова – всі будинки;
- вулиця Стуса – всі будинки;
- вулиця Сумська – всі будинки;
- вулиця Танячкевича – всі будинки;
- вулиця Тернопільська – всі будинки;
- вулиця Угорська – всі будинки;
- вулиця Шахтарська – всі будинки;
- проспект Червоної Калини – будинки № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10;
- вулиця Хуторівка – будинки № 30 – 36.
На яких вулицях вимкнуть воду в Франківському районі з 10:30 до 17:00
- вулиця Рубчака – будинки № 25 – 37;
- вулиця Тролейбусна – всі будинки.
На яких вулицях вимкнуть воду в Галицькому районі з 10:00 до 14:00
- вулиця Снопківська – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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