Низка львівських вулиць 31 грудня залишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел

У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тож навіть напередодні Нового року, 31 грудня, деякі вулиці міста тимчасово залишаться без водопостачання.