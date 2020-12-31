У Львові ремонтуватимуть водопроводи напередодні Нового року: де не буде води 31 грудня
Низка львівських вулиць 31 грудня залишиться без водопостачання / Фото з відкритих джерел
У Львові продовжують ремонтувати водопроводи. Тож навіть напередодні Нового року, 31 грудня, деякі вулиці міста тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Козловського та Хімічній. Водопостачання обіцяють відновити до 17:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 16:30 30 грудня до 13:00 31 грудня
- вулиця Вітрякова – всі будинки;
- вулиця Козловського – всі будинки;
- вулиця Рівнинна – всі будинки;
- вулиця Ромашкова – всі будинки;
- вулиця Росиста – всі будинки;
- вулиця Сусідня – всі будинки;
- вулиця Рахівська – будинки № 24 – 62.
Де у Львові не буде води з 10:15 до 17:00
- вулиця Хімічна – всі будинки.
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