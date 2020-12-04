У Львові продовжують ремонтувати водопроводи: де не буде води 4 грудня
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати комунікації міста. Через перепідключення нових водопроводів 4 грудня у деяких будинках Личаківського та Франківського районів Львова тимчасово вимкнуть водопостачання.
Причина відключення води – перепідключення нових та ремонт старих водопроводів. Водопостачання планують відновити до 20:00. Про це повідомила пресслужба "Львівводоканалу".
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Де не буде води у Личаківському районі з 9:00 до 20:00
- вулиця Садовського – всі будинки;
- вулиця Лісна – всі будинки;
- вулиця Заньковецької – всі будинки;
- вулиця Лисенка – будинки № 24 – 46, 43 – 65.
Де не буде води у Франківському районі з 10:00 до 15:00
- вулиця Кульпарківська – будинки № 154 – 180;
- вулиця Петлюри – будинок № 34.
- вулиця Перфецького – всі будинки – з 10:00 до 14:00.
Після завершення ремонтних робіт спеціалісти "Львівводоканалу" проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.
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