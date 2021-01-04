Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тому 4 січня низка львівських вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Патона, Польовій, Героїв Крут та Сухій. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу". Цікаво Що робити, коли немає снігу: львів'янин проїхався по багнюці на санчатах – кумедне відео Де у Львові не буде води з 9:30 до 16:00 вулиця Патона – всі будинки. Де у Львові не буде води з 10:10 до 13:00 вулиця Ковальська – всі будинки;

вулиця Ковельська – всі будинки;

вулиця Ребета – всі будинки;

вулиця Гамалії – всі будинки;

вулиця Таращанська – всі будинки;

вулиця Потелицька – всі будинки;

вулиця Молочна – всі будинки;

вулиця Новознесенська – всі будинки;

вулиця Металістів – всі будинки;

вулиця Пластова – всі будинки;

вулиця Щоголева – всі будинки;

вулиця Волинська – всі будинки;

вулиця Горіхова – всі будинки;

вулиця Бодянського – всі будинки;

вулиця Миргородська – всі будинки;

вулиця Петрусенко – всі будинки;

вулиця Теребовлянська – всі будинки;

вулиця Навої – всі будинки;

вулиця Хмельницького – будинки № 116 – 164, 159 – 201;

вулиця Корейська – всі будинки;

вулиця Васильченка – всі будинки;

вулиця Шатківського – всі будинки;

вулиця Метлинського – всі будинки;

вулиця Галечко – всі будинки;

вулиця Туркменська – всі будинки;

вулиця Гнатевича – всі будинки;

вулиця Крайня – всі будинки;

вулиця Милятинська – всі будинки;

вулиця Польова – всі будинки;

вулиця Промислова – всі будинки. Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00 вулиця Героїв Крут – всі будинки. Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00 вулиця Багряного – всі будинки;

вулиця Копача – всі будинки;

вулиця Окружна – всі будинки;

вулиця Проста – всі будинки;

вулиця Рівна – всі будинки;

вулиця Сулими – всі будинки;

вулиця Суха – всі будинки;

вулиця Терлецького – всі будинки;

вулиця Городоцька – будинки № 219, 223, 227, 229, 231. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".