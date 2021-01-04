У Львові ремонтуватимуть водопроводи: де не буде води 4 січня
На низці львівських вулиць 4 січня вимкнуть воду / 24 канал
Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тому 4 січня низка львівських вулиць тимчасово залишиться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Патона, Польовій, Героїв Крут та Сухій. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 16:00
- вулиця Патона – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 10:10 до 13:00
- вулиця Ковальська – всі будинки;
- вулиця Ковельська – всі будинки;
- вулиця Ребета – всі будинки;
- вулиця Гамалії – всі будинки;
- вулиця Таращанська – всі будинки;
- вулиця Потелицька – всі будинки;
- вулиця Молочна – всі будинки;
- вулиця Новознесенська – всі будинки;
- вулиця Металістів – всі будинки;
- вулиця Пластова – всі будинки;
- вулиця Щоголева – всі будинки;
- вулиця Волинська – всі будинки;
- вулиця Горіхова – всі будинки;
- вулиця Бодянського – всі будинки;
- вулиця Миргородська – всі будинки;
- вулиця Петрусенко – всі будинки;
- вулиця Теребовлянська – всі будинки;
- вулиця Навої – всі будинки;
- вулиця Хмельницького – будинки № 116 – 164, 159 – 201;
- вулиця Корейська – всі будинки;
- вулиця Васильченка – всі будинки;
- вулиця Шатківського – всі будинки;
- вулиця Метлинського – всі будинки;
- вулиця Галечко – всі будинки;
- вулиця Туркменська – всі будинки;
- вулиця Гнатевича – всі будинки;
- вулиця Крайня – всі будинки;
- вулиця Милятинська – всі будинки;
- вулиця Польова – всі будинки;
- вулиця Промислова – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00
- вулиця Героїв Крут – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:15 до 14:00
- вулиця Багряного – всі будинки;
- вулиця Копача – всі будинки;
- вулиця Окружна – всі будинки;
- вулиця Проста – всі будинки;
- вулиця Рівна – всі будинки;
- вулиця Сулими – всі будинки;
- вулиця Суха – всі будинки;
- вулиця Терлецького – всі будинки;
- вулиця Городоцька – будинки № 219, 223, 227, 229, 231.
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