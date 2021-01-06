"Львіводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де не буде води 6 січня
У Львові 6 січня на низці вулиць тимчасово вимкнуть воду / 24 канал
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Тому 6 січня низка львівських вулиць тимчасово лишиться без водопостачання.
Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулиці Медової Печери. Водопостачання планують відновити до 13:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 13:00
- вулиця Каштанова – всі будинки;
- вулиця Китайська – всі будинки;
- вулиця Кузьми – всі будинки;
- вулиця Латвійська – всі будинки;
- вулиця Майорівка – всі будинки;
- вулиця Медової Печери – всі будинки;
- вулиця Садівнича – всі будинки;
- вулиця Стешенка – всі будинки.
Після закінчення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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